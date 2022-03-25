Глава Минсельхозпрода Татарстана объяснил рост цен на некоторые виды продукции

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров объяснил рост цен на некоторые виды продукции. Об этом глава Минсельхозпрода республики рассказал в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Санкционная ситуация довольно напряженная. Практически вся упаковка товара, некоторое сырье завозятся из других стран. Почти на все виды продукции увеличилась себестоимость. Ищем различные рынки поставки», – заявил спикер.

Зяббаров добавил, что, например, молоко невозможно реализовать без упаковки. Кроме того, определенное удорожание произошло из-за маркировки молочной продукции, поскольку пришлось приобретать дополнительное оборудование для контроля и учета. «С точки зрения контроля фальсификата считаем, что это направление нужно, но за счет этого произошло увеличение себестоимости», – уточнил министр.

Что касается хлебобулочной продукции, то, по его словам, определенные ингредиенты тоже завозились из других стран. «Компании ищут решения, внутри России есть определенные аналоги. Есть дружественные страны, с которыми мы работаем. Ведутся поиски тех материалов, которых не хватает. И рынок свое дело сделал. За счет этого увеличение цены на некоторые виды продукции произошло», – заключил глава Минсельхозпрода.