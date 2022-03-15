Глава Минсельхозпрода: Татарстан обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур

Татарстан обеспечен семенами зерновых и зернобобовых культур. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Довозятся семена кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника. Есть вопросы по семенам, которые завозятся из-за границы. В связи со сложившейся ситуацией некоторые семена пока застряли на границе. Но альтернатива тоже имеется. По накоплению минеральных удобрений работа ведется по графику», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров отметил, что посевные площади Татарстана в этом году составят 2,7 млн гектаров, что на уровне прошлого года. «Планируем увеличить площади овощей и картофеля на 10%. Увеличиваем площади кормовых культур. Но в целом объемы площадей сохраняются», – добавил он.

С осени в республике посеяны озимые культуры на площади 479 тыс. гектаров. Глава Минсельхозпрода заметил, что состояние 94% посевов на сегодня оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Готовность техники для проведения полевых работ составляет 96%. В этом году хозяйствами приобретено 629 единиц сельхозтехники и оборудования более чем на 2 млрд рублей.