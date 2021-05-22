Глава Минсельхозпрода РТ рассказал о влиянии аномальной жары на АПК

Аномальная жара и ветреная погода на территории Татарстана сильно иссушили почву. Сейчас влага в метровом слое — от 120 до 160 мм, а в пахотном — 19 — 27 мм. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ сообщил заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, передает пресс-служба Президента РТ.



«Там, где выполнены наши рекомендации по глубокому рыхлению почвы осенью, влаги гораздо больше. Еще раз доказано, что совмещение технологических операций при севе эффективно влияют на сохранение влаги», — сказал Зяббаров.



Он также проинформировал о состоянии посевной в республике. На данный момент она практически завершена, осталось закончить работу по кукурузе, рапсу и картофелю, отметил министр.



Что касается состояния отдельных культур, то на озимых, где соблюдена технология производства, проблем практически нет. Для снижения потребления воды и сохранения потенциала озимых культур важно проведение корневых и листовых подкормок. Многие хозяйства работают в этом направлении с учетом научных рекомендаций, подчеркнул спикер.



Говоря о яровых культурах он отметил, что жаркая погода привела к бурному развитию вредителей и сорных растений. Также в районах Татарстана была проведена приемка 1446 единиц опрыскивателей. Из них на сегодня приемку прошли 88%, на днях завершается повторная приемка.



При проведении защитных мероприятий необходимо учитывать интересы пчеловодов и не допустить гибели пчел, напомнил министр.



«Еще раз обращаюсь к руководителям хозяйств: ответственность за сохранность пчелосемей ложится на ваши плечи, поэтому требую строго соблюдать регламент данных работ. За каждый случай гибели пчел руководитель хозяйства несет персональную ответственность», — сказал Зяббаров.



Аномальная жара повлияла не только на состояние растений, но и на животноводческий сектор. Коровы испытывают тепловой стресс, из-за чего ежедневно республика недополучает до 5 тонн молока. Марат Зяббаров рекомендовал руководителям хозяйств усилить контроль по бесперебойному водоснабжению животных и обеспечить в коровниках оптимальный микроклимат.



Также сегодня в республике проводится комплексная оценка состояния кормовой базы и качества заготовленных кормов.



«Сегодня и завтра в республике дожди, которые, надеюсь, благоприятно скажутся на результатах урожая. Все вопросы по уходу и качеству кормов также очень важны», — подчеркнул Президент Татарстана.