Глава Минсельхозпрода РТ: Потребность населения в картофеле будет полностью обеспечена

Потребность населения Татарстана в картофеле будет полностью обеспечена, по овощам – на 65-70%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По картофелю и овощам уборка на полях началась. Ими занимаются специализированные хозяйства республики», – сказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, на сегодня собрано 12,2 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 256 ц/га и 4,9 тыс. тонн овощей при урожайности 155,3ц/га. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах планируется собрать 120 тыс. тонн картофеля, отметил он.

Кроме того, пять районов приступили к уборке кукурузы на зерно. Уборочная площадь в этом году составляет 46 тыс. гектаров. Кроме этого, убрано 25 тыс. гектаров кукурузы на силос.

«Рапса к уборке осталось менее половины площадей – 63 тыс. гектаров. Намолочено 170 тыс. тонн, урожайность в этом году высокая – 21,2 центнера с гектара. Также предстоит уборка подсолнечника на площади 215 тыс. гектаров. К его уборке приступим в третьей декаде сентября», – подчеркнул министр.

Аграрии также проводят работы под урожай 2023 года. Так, озимыми культурами планируется засеять 513 тыс. гектаров. На данный момент посеяно 403 тыс. гектаров.

«Сев озимых проводили в условиях существенного дефицита влаги в почве. Перед районами поставили задачу до 15 сентября досеять запланированные площади, поскольку озимые для нас являются страховыми культурами и существенно снижают нагрузку на весенне-полевые работы», – резюмировал Зяббаров.