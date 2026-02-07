Глава Минсельхозпрода РТ подвел итоги работы мелиоративного комплекса

В Татарстане за последние годы восстановили 37 тыс. гектаров орошаемых земель, отремонтировали 487 гидротехнических сооружений, проложили более 280 км трубопроводов и закупили свыше 300 единиц оросительной техники. Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ доложил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

За последние пять лет на мелиорацию в Татарстане потратили 13,8 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд в 2025 году. На 2026 год запланировано 3,8 млрд рублей. Работы ведутся по федеральным и республиканским программам, включая Федеральную адресную инвестиционную программу Минсельхоза России. В этом году по ней продолжат реконструкцию Арской и Чистопольской оросительных систем на 3,5 тыс. га с финансированием 955 млн рублей.

В республике также есть федеральные оросительные системы на 5 тыс. га, требующие восстановления. Министерство предложило районным властям и хозяйствам включить эти объекты в программу в течение месяца.

По федеральному проекту «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель» в 2025 году было введено 5,5 тыс. га в шести хозяйствах. На 2026 год утверждены 4,8 тыс. га с субсидией 762 млн рублей.

За счет республиканского бюджета продолжается капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений с ежегодным финансированием 150 млн рублей. Кроме того, хозяйствам возмещают 70% затрат на приобретение оросительной техники. Всего в 2025 году по программам мелиорации хозяйствами приобретено 119 единиц дождевальных машин кругового и барабанного типа.