Глава Минсельхозпрода РТ доложил о подготовке к весенне-полевым работам

О ходе подготовки к весенне-полевым работам и о состоянии отрасли племенного животноводства доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В Татарстане завершилась переработка сахарной свеклы: выработано 275 тыс. тонн сахара, что соответствует уровню прошлого года. Посевы этой культуры планируется сохранить на площади 53 тыс. гектаров. На текущий момент законтрактовано 72% семян, а их основные поставки ожидаются во второй половине апреля.

Также в республике проверили 220 тыс. тонн семян зерновых культур (89% от общего объема). Хозяйства уже законтрактовали 82% семян кукурузы и 68% подсолнечника. Объем накопленных удобрений с учетом осеннего внесения составляет 49 кг действующего вещества на гектар.

Министр отдельно выделил успехи в молочном животноводстве. По итогам 2025 года в Татарстане произвели 2 млн 378 тыс. тонн молока, что на 90 тыс. тонн больше показателей предыдущего года. Таким образом, хозяйства республики обеспечили 52% всего прироста производства молока в России.

В регионе сосредоточено самое большое поголовье племенных молочных коров в стране – 74 560 голов. За год оно выросло на 8%.

Одним из показателей эффективности селекционно-племенной работы является продуктивность дойного стада: в среднем на одну корову в племенных хозяйствах приходится 10 398 кг молока, что на 1 525 кг выше среднего показателя по республике.

Для развития отрасли с 2020 года построили 30 высокотехнологичных комплексов на 28 тыс. мест. Дальнейший рост Марат Зяббаров связывает с геномной селекцией. В прошлом году три хозяйства провели генотипирование 5 450 голов, а в текущем году исследования планируют увеличить вдвое. На эти цели предусмотрены федеральные субсидии, возмещающие до 70% затрат на лабораторные анализы, также выделяются средства на содержание племенного маточного поголовья.