Глава Минсельхозпрода республики доложил о ходе весенне-полевых работ и итогах отрасли животноводства за первый квартал

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров доложил на совещании в Доме Правительства РТ о ходе весенне-полевых работ и итогах животноводства за первый квартал, сообщили в пресс-службе Раиса РТ. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в нем участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин и исполняющий обязанности председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Несмотря на осадки, подкормка озимых культур и многолетних трав проведена на площади 580 тыс. га – это 73% от всех площадей. К посевным работам приступили в 36 районах, засеяно 60 тыс. га. В основном это ранние яровые культуры, отметил министр.

В прошлые годы ежедневная производительность сева достигала 84 тыс. га, в этом году пока засевается порядка 20 тыс. га. Зяббаров подчеркнул, что погода налаживается, необходимо серьезно нарастить темпы посевных работ и за две недели засеять основные площади.

За первые три месяца текущего года от реализации сельхозпродукции получено 50 млрд рублей выручки, из них 69% (35 млрд рублей) – от животноводства (97% к прошлому году). От реализации скота и птицы – 15,7 млрд рублей, яиц – 2,6 млрд рублей. При этом денежная выручка от реализации молока при росте объемов составила 82% к уровню 2025 года из-за снижения закупочных цен. Наибольший прирост производства молока отмечается в Кайбицком, Атнинском, Мензелинском, Агрызском, Балтасинском и Кукморском районах – за ними 97% прироста.

Согласно сообщению, производство продукции напрямую связано с поголовьем скота. По численности птиц и свиней отмечается положительная динамика: прирост на 3% и 5% соответственно. По поголовью крупного рогатого скота – снижение на 3%, при этом поголовье коров увеличилось на 1 тыс. голов.

В республике продолжается строительство животноводческих ферм. В текущем году введены три молочных комплекса на 3,8 тыс. голов. На разных стадиях реализации находятся 19 инвестпроектов на 20,6 тыс. коров. За счет ввода этих объектов ожидается дополнительно 100 тыс. тонн молока, сообщил министр.

Одним из резервов увеличения объемов производства молока является строительство кормовых центров. Сегодня функционируют 59 кормовых центров в 24 муниципальных районах, обслуживающих более 217 тыс. голов КРС.

В завершение Зяббаров рассказал об итогах весенних сельскохозяйственных ярмарок, прошедших с 14 марта по 26 апреля. За семь ярмарочных недель реализовано сельхозпродукции на общую сумму 643 млн рублей, в том числе 661 тонна мяса, 760 тонн овощей, 135 тонн разливного молока, 217 тонн сахара и 1 млн 188 тыс. штук куриных яиц. Министр выразил огромную благодарность сельчанам, инвесторам, городам и районам за достойный вклад и высокий уровень организации ярмарок.