Глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров открыл в Алексеевском районе новый магазин и ФАП

Фото: © Елена Ахманаева

В селе Большие Полянки открыли новый фельдшерско-акушерский пункт и комплексный пункт обслуживания населения Алексеевского РАЙПО. В открытии социально-значимых объектов принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Новый магазин и ФАП появились благодаря региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и программы блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населенных пунктов муниципальных образований РТ.

Фото: Елена Ахманаева

«Благодаря республиканским программам жизнь на селе развивается, строятся новые объекты. В Алексеевском районе это уже шестой такой магазин, они все востребованы, в них продается много местной продукции. Также хочется отметить, что ваш район является одним из лидеров потребкооперации, здесь сохраняется и развивается та база, которая уже имеется, инвестируются новые средства и создаются рабочие места», — подчеркнул Зяббаров.

Фото: Елена Ахманаева

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев отметил, что теперь на селе благодаря новому помещению, оборудованию и инструментам качество оказания медицинской помощи будет заметно улучшено.

Здесь можно будет проводить профилактику заболеваний и лечить несложные болезни.

Фото: Елена Ахманаева

Глава района Сергей Демидов поздравил жителей села с новыми объектами и выразил слова благодарности в адрес Раиса РТ.

«Огромное спасибо нашему Раису республики Рустаму Миннахнову. Несмотря на непростые времена, программы на селе продолжают действовать. Такие объекты влияют на жизнедеятельность всего поселения. Хочется пожелать, чтобы полки магазина ломились от нашей продукции, а в ФАП местные жители приходили только для того, чтобы померить давление и пообщаться», — сказал глава района.

Фото: Елена Ахманаева

За качественный и добросовестный труд Сергей Демидов вручил почетные грамоты председателю Алексеевского РАЙПО Ильнуру Хайбуллину и фельдшеру Марине Плотниковой. Также ей был передан сертификат на сумму 30 тыс. рублей на приобретение оборудования для фельдшерско-акушерского пункта.