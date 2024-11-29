Глава Минсельхоза Узбекистана: Реформы и инновации создают устойчивое развитие страны

Реформы и инновации создают прочную базу для устойчивого развития сельского хозяйства Нового Узбекистана, заявил Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов.

Трудно представить экономическое развитие в любой стране мира, где не уделяется особого внимания аграрному сектору. Ведь уровень благосостояния граждан в каждой стране зависит от того, насколько развито сельское хозяйство.

Только через развитие аграрного сектора производятся продукты, необходимые для жизни и полезные для здоровья населения страны, и развивается система их переработки. Кроме того, это способствует увеличению количества рабочих мест для сельского населения в отдаленных районах.

Поэтому в нашей стране руководством государства уделяется особое внимание развитию аграрного сектора, широкому внедрению в эту сферу опыта развитых стран, достижений науки и инноваций.

В частности, был принят указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы", которым определены 9 приоритетных направлений развития сельского хозяйства.

Благодаря последовательным реформам, проведенным в аграрной отрасли нашей страны, на 200-250 тысячах гектаров открытых зерновых полей осуществлен посев семян современными ресурсосберегающими сеялками, а на 50-60 тысячах гектаров проведена лазерная планировка.

По сравнению с предыдущими годами, посев зерна под урожай 2023 года был завершен на 10-12 дней раньше, а количество всходов составило 4,8-5,5 млн штук на гектар. Это на 500-600 тысяч растений больше, чем в предыдущие годы.

Если обратить внимание на цифры, то в 2021 году было получено 6 млн 656 тысяч тонн валового урожая, а в 2023 году благодаря инновационным разработкам и достижениям науки в отрасли было выращено 7 млн 123 тысячи тонн зерна.

Кроме того, в 2023 году, с полным использованием внутренних возможностей, в целях полного удовлетворения спроса населения на рисовую продукцию, в республике было засеяно в общей сложности 141 тысяча гектаров риса (на 35 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом), из них на основных площадях 31 тыс. га (22%) и на повторных площадях 110 тыс. га (35 тыс. га больше), из них на основных площадях 31 тыс. га (22%) и на повторных площадях 110 тыс. га (78%).

Также, исходя из проблем нехватки воды, в 2023 году большое внимание было уделено внедрению ресурсосберегающих и водосберегающих технологий на рисовых полях. Лазерная планировка была проведена на 16 тысячах гектаров основных площадей,

На 15,6 тыс. гектарах рис был посеян современными сеялками, а на 29,5 тыс. гектарах повторных площадей рис был посажен рассадным способом. В результате, на лазерно-выравненных площадях было сэкономлено до 20 процентов воды, на площадях, засеянных сеялками, - до 35 процентов, а на площадях, засеянных рассадным способом, - до 30 процентов воды и до 50 процентов семенного риса.

Для урожая 2024 года было запланировано засеять 139,3 тыс. га риса, из них 39,6 тыс. га (28%) на основных площадях и 99,8 тыс. га на повторных площадях, с ожидаемой средней урожайностью 49,2 ц/га и общим объемом производства 685 тыс. тонн риса.

В климатических условиях нашей страны естественным образом произрастает и выращивается дехканскими и фермерскими хозяйствами более

4,3 тысячи видов растений местной флоры, из которых 750 видов считаются лекарственными. 112 видов из них зарегистрированы для использования в научной медицине, а 70 видов активно применяются в фармацевтической промышленности.

Поэтому, используя имеющиеся возможности в сельском хозяйстве нашей страны, особое внимание уделяется выращиванию лекарственных растений. Достигаются значительные успехи в области их охраны, рационального использования природных ресурсов, организации культурных плантаций и переработки сырья.

При этом важным руководством к действию служат указ Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2022 года "О мерах по созданию цепочки добавленной стоимости путем поддержки эффективного использования сырьевой базы и переработки лекарственных растений" и Постановление "О мерах по организации культурного выращивания и переработки лекарственных растений, а также их широкого использования в лечении."

Необходимо отметить, что сегодня биотехнология - одна из динамично развивающихся отраслей науки. Развитие этой сферы в нашей стране невозможно представить без Центра геномики и биоинформатики при Академии наук Узбекистана. Постановление Президента нашей страны от 25 ноября 2020 года "О комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны" положило начало новому этапу в развитии отрасли, внедрена технология "CRISPR" для точного редактирования генома растений и получения биотехнологических растений с улучшенными свойствами. Данная технология позволяет создавать новые сорта культур, безопасные для здоровья человека и окружающей среды.

Также в этом году в хлопководческой отрасли гены импортных сортов хлопчатника, устойчивых к хлопковой совке - индийских сортов Неч-6 и Неч-51, а также китайских сортов ХинЛуЗао-52 и ХинЛуЗао-78, устойчивых к хлопковой совке и гербицидам, передаются на 13 местных сортов и с 2025 года будут испытаны на широких площадях.

Хотел бы уточнить, что по результатам молекулярно-генетического анализа, проведенного по зарубежным сортам, установлено, что генетическая чистота привезенного из Китая сорта ХинЛуЗао-52 составила 82 процента, генетическая чистота сорта ХинЛуЗао-78 - 88 процентов и генетическая чистота сорта Чжунтай-2 - 89 процентов, и было принято решение о сборе семян этих сортов. Если показатели составляют 80 процентов, сортность считается высокой.

В 2025 году будут расширены площади местных биотехнологических сортов, устойчивых к засухе, засолению и вилту, с применением технологии селекции на основе генного нокаута и маркеров.

Для почвенно-климатических условий Республики Каракалпакстан на основе гена эскимо созданы засухо-, соле- и морозоустойчивые сорта Матонат-1, Матонат-2, а для Бухарской области вилтоустойчивые сорта Бардош на основе гена фостуа.

В 2025 году из этих сортов будет заготовлено по 4,5 тонны семян на 200 гектарах, а в 2026 году - по 90 тонн семян, которые будут высеяны на 4 тысячах гектаров.

На основе гена фитохрома А1 высеваются солеустойчивые, длинноволокнистые и высокоурожайные сорта Порлок-4 и Порлок-7. В 2025 году будет заготовлено 4,2 тысячи тонн семян и высажено на 100 тысячах гектаров.

Также на основе генов HY5 и PhyB созданы скороспелые, длинноволокнистые и высокоурожайные сорта хлопчатника Genбio-7 и Genбio-8. В 2025 году они будут переданы на Государственное сортоиспытание, и в северных зонах республики на площади 10 гектаров будет налажено первичное семеноводство.

В настоящее время из местного сорта мягкой пшеницы Triticum aestivum L создан биотехнологический сорт БАРКАМОЛ, устойчивый к засухе и засолению. В следующем году будет заготовлено 4 тонны семян и высажено на 20 гектарах.

Из местного сорта картофеля Solanum tuberosum L создан сорт БИСЁР. В следующем году будет заготовлено 10 тонн семян и выращено на 10 гектарах. Вместе с тем, для борьбы с глобальным изменением климата и предотвращения выброса в воздух углекислого газа (СО2), выделяющегося при разложении остатков сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника (стеблей и корней), получены и апробированы генно-нокаутные линии нового поколения, которые накапливают в корнях и стеблях очень медленно разлагающийся суберинный полимер. Это послужит обеспечению еще большей "экологичности" сельскохозяйственных культур Узбекистана.

В 2021-2024 годах в дополнение к существующим информационным системам по ряду важных направлений, таких как государственная поддержка фермеров и кластеров в производстве продукции, в том числе выделение льготных кредитных средств, испытание сельскохозяйственной техники, повышение знаний и квалификации работников, рациональное использование земельных и водных ресурсов, выделение субсидий на внедрение техники и технологий, аренда земель, введены в эксплуатацию 16 новых информационных и геоинформационных систем.

В последние годы в сфере предпринят ряд мер по созданию агропромышленных кластеров, поддержке и дальнейшему совершенствованию их деятельности.

В результате этих реформ на сегодняшний день в отрасли организована деятельность 671 агропромышленного кластера, создан ряд возможностей для глубокой переработки, хранения и реализации выращенной ими продукции.

За последние 3 года принято 6 указов и 9 постановлений Президента Республики Узбекистан по реформированию сферы и внедрению рыночных отношений.

Данными нормативно-правовыми актами внедрены новые механизмы финансовой поддержки субъектов предпринимательства в хлопководстве, зерноводстве, плодоовощеводстве, животноводстве, шелководстве и шелкопрядстве, создания и стимулирования добавленной стоимости в отрасли, реализации продукции на свободном рынке.

В частности, указом Президента Республики Узбекистан проведен ряд рыночных реформ по правильному налаживанию экономико-правовых отношений между хлопково-текстильными кластерами и фермерскими хозяйствами.

Вместе с тем хлопковое сырье впервые выставлено на биржевые торги, а кластеры в текущем году закупили через биржу 1,7 млн тонн хлопка-сырца и заключили фьючерсные контракты с фермерами.

Кроме того, согласно данному указу фермерскими хозяйствами вводятся кооперационные отношения за счет добровольных объединений.

Следует особо отметить, что принят закон Республики Узбекистан "О сельскохозяйственных кооперативах" по регулированию кооперационных отношений, укреплению их правового статуса. Принятие данного закона, наряду с обеспечением взаимного сотрудничества субъектов, занимающихся сельским хозяйством, позволит им по собственной инициативе создавать сельскохозяйственные кооперативы, управлять ими профессиональным и демократическим путем и успешно осуществлять деятельность в сельском хозяйстве.

В сфере сельского хозяйства одним из приоритетных направлений является обеспечение продовольственной безопасности населения, создание благоприятной агробизнес-среды и цепочки добавленной стоимости, повышение инвестиционной привлекательности, развитие сельских территорий.

В соответствии с этим Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан реализуются инвестиционные проекты в области продовольствия и сельского хозяйства с участием Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития, Японского агентства международного сотрудничества, Азиатского банка развития и Международного фонда сельскохозяйственного развития.

В частности, с участием международных финансовых институтов в сфере сельского хозяйства реализуются 7 проектов на общую сумму 2 миллиарда 62 тысячи долларов.

За прошедший период, в 2016-2023 годах, в рамках этих проектов была профинансирована деятельность 2671 инициатора на общую сумму 1 миллиард 45 тысяч долларов, в результате создано 50 978 новых рабочих мест.

Указом Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2021 года и Постановлением были созданы Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве и 13 региональных центров агроуслуг.

На сегодняшний день в центрах агроуслуг государственными предприятиями на основе принципа единого окна оказывается более 100 услуг по 17 направлениям, а частным сектором - новые, современные услуги по 18 направлениям.

В течение 2021-2023 годов центрами агроуслуг совместно с учеными научно-исследовательских институтов системы министерства проведено более 3,4 тысячи семинаров-тренингов, на которых повышена квалификация более 74 тысяч специалистов, работающих в субъектах, производящих сельскохозяйственную продукцию.