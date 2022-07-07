Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев посетит выставку «Агроволга» в Татарстане

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 8 июля посетит международную агропромышленную выставку «Агроволга 2022», которая проходит на площадке «Казань Экспо». Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков на круглом столе по вопросам цифровизации сельского хозяйства.

«Завтра ожидается визит министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Кроме того, Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит наше мероприятие», – сказал докладчик.

Залаков отметил, что в работе выставки принимают участие более 400 компаний, в том числе зарубежных. Например, большую экспозицию представили Турция и Иран.

«”Агроволга” – годовое событие, когда мы, окончив посевные работы и начав кормозаготовку, готовимся к уборочным работам, оцениваем ситуацию, проводим совместные встречи, поэтому эта выставка должна быть основной и не только республиканской», – подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга 2022» открылась 6 июля, ее работа продлится до 8 июля.