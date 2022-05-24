Глава Минсельхоза Патрушев может войти в совет директоров «Газпрома»

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров ПАО «Газпром». Об этом говорится в заявлении компании, выпущенном по итогам совещания совета директоров.

«Включить по усмотрению совета директоров "Газпрома" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров „Газпрома“ по выборам в совет директоров ПАО „Газпром“: Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства Российской Федерации», — сказано в тексте.

Отмечается, что годовое заседание совета директоров российской газовой компании назначено на 30 июня.