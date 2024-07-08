Глава Минпроторга РФ выразил соболезнования семье Мостюкова

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выразил соболезнования семье Ильдуса Мостюкова в связи со смертью выдающегося советского ученого, общественного деятеля и Героя Социалистического Труда.

В своей телеграмме, которой поделилась пресс-служба Минпроторга России, автор отметил, что Ильдус Шайхуллисламович, возглавляя НИИ-334 Министерства радиопромышленности СССР, внес неоценимый вклад в развитие отечественной радиоэлектронной промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

«Он стал одним из создателей единой государственной общевойсковой системы радиолокационного обнаружения «свой – чужой» для Вооруженных сил Советского Союза и разработал множество других систем и образцов специальной техники», - пишет Алиханов.

За свой выдающийся труд он был награжден званием Героя Социалистического Труда и получил Ленинскую и Государственную премии.

«Уход из жизни Ильдуса Шайхуллисламовича – огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, промышленности и страны в целом. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ильдуса Шайхуллисламовича Мостюкова», - написал министр.