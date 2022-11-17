Глава Минпросвещения Кравцов выступил за введение единой школьной формы
Министерство просвещения РФ собирается ввести единую школьную форму. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов, выступая перед депутатами Государственной Думы, сообщает пресс-служба министерства.
В своей речи докладчик перечислил направления работы, требующие взаимодействия Минпросвещения России и членов профильных комитетов Годумы.
«Первое — это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России; второе — введение единой школьной формы; третье — передача школ на региональный уровень <…>. Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — отметил Кравцов.
При этом, по словам министра, передача школ с муниципального уровня на региональный уровень необходима для «централизации управленческих механизмов» и «повышения эффективности управления системой образования».
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в свою очередь счел инициативу по передаче школ на уровень субъектов Федерации актуальной и выразил надежду, что необходимые поправки будут приняты до конца года.
Правила ношения школьной формы сейчас устанавливаются на уровне регионов. Соответствующий закон был принят еще в 2013 году.