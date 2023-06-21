Глава Минпроса объяснил, сколько баллов при поступлении будет давать серебряная медаль

Серебряная медаль при поступлении в вузы будет давать абитуриенту от двух до трех дополнительных баллов. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Итоговое решение по вопросу, сколько баллов принесет выпускнику серебряная медаль, в ведомстве примут до 1 сентября этого года. Возрожденную награду будут вручать школьникам, которые получат одну или две четверки по итогам года.

Внешне серебряная медаль похожа на золотую, отличаясь от нее только цветом. На одной стороне присутствует надпись «За особые успехи в учении», по центру изображена открытая книга, а снизу — лавровая ветвь. На оборотной стороне находится герб страны и надпись «Российская Федерация».

Для серебряной медали предусмотрен синий чехол, тогда как для золотой — красный. На самом чехле, как и на медали, изображен российский герб.

Золотые медали вручают выпускникам, которые учились только на «отлично» и успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. В зависимости от выбранного вуза она дает до 10 дополнительных баллов к полученным за ЕГЭ.

Серебряные медали были упразднены в 2014 году. Об их предстоящем возрождении Кравцов рассказал в мае этого года.