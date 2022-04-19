В Татарстане к 2025 году планируют устранить дефицит электроэнергии

В Татарстане наблюдается дефицит электроэнергии. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на заседании Правительства республики, посвященном реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан» в 2021 году и задачам на 2022 год.

«Потребление электроэнергии в 2021 году по региону составило почти 32 млрд кВт·ч, оно выросло почти на 10%. Это связано с ростом промышленного производства в республике, объем которого превысил 4 трлн рублей по итогам прошлого года. При этом производство электроэнергии у нас выросло на 13%, составив почти 27 млрд кВт·ч», — констатировал докладчик.

Министр также отметил, что превышение темпов выработки не изменяет дефицита электроэнергии. «Выход на полное самообеспечение республики электроэнергией за счет собственной генерации ожидается в 2025 году за счет ввода объектов, которые будут работать без выхода на оптовый рынок», — пояснил он.