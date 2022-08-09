Минпромторг РТ предложил запустить проект «Татарская ярмарка» в российских регионах

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко предложил запустить по регионам страны «Татарскую ярмарку». На площадке покупатели смогут приобрести халяльную продукцию и товары народного промысла от соотечественников. Об этом передает пресс-служба ведомства.

«Татар ведь очень много в России, и если в Екатеринбург или Санкт-Петербург приедет „Татарская ярмарка“, то, думаю, она будет пользоваться спросом не меньше, чем белорусская. Наш фермер сам не поедет в Москву ради продажи 10 гусей и 5 кг казылыка, а вот если он отдаст товар на продажу организаторам ярмарки, которые возьмут на себя расходы на логистику и перевозку, то всем это будет интересно», — сказал он.

По его словам, продвижение национального торгового бренда обсуждался на совещании с представителями республики за рубежом и в субъектах РФ.

«В России достаточно популярным стал проект „Белорусская ярмарка“. В разных городах на несколько дней разворачивается торговля белорусскими продуктами питания и одеждой. Ярмарки проходят с концертной программой, с белорусскими флагами и другой национальной символикой. У многих, благодаря этому проекту, сложился стереотип, что все белорусское — качественное. А вот подобной „Татарской ярмарки“ в России пока нет», — отметил он.

Проект будет охватывать свыше 30 городов, где будут проходить не только ярмарки, но и малые Сабантуи. Ожидается, что павильоны будут оформлены в национальном стиле. Сейчас формируется каталог татарстанской продукции для централизованной закупки.