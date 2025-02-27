Глава Минпромторга РТ предложил меры для привлечения молодежи в промышленность

При техникумах и колледжах для привлечения учащихся нужны общежития и возможность дуального образования. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Нужна возможность дуального образования, где студенты могут с первых дней зарабатывать деньги не на доставках, а в промышленности», – заявил Коробченко.

Он также отметил, что Татарстану нужны меры государственной поддержки и программа строительства общежитий, а также арендного жилья для предприятий промышленности. А в части удержания молодых кадров в городах-спутниках необходимо рассмотреть вопрос развития социальной инфраструктуры.