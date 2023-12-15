Глава Минпромторга РТ посоветовал дарить на Новый год подарки татарстанского производства

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Татарстан производит большое количество товаров, которые можно подарить в качестве новогоднего подарка. Такое мнение в эфире «ТатарстанОнлайн» выразил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«Подарки, которые будете планировать, постарайтесь всё сделать наше – татарстанское», – отметил спикер.

В числе товаров, которые министр предложил дарить на Новый год, – кукморские валенки и посуда, черная икра от местного рыбопроизводителя, конина, утка, варено-копченые гуси, спортивная одежда и компьютеры.