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Глава Минпромторга РТ посоветовал дарить на Новый год подарки татарстанского производства
Татарстан производит большое количество товаров, которые можно подарить в качестве новогоднего подарка. Такое мнение в эфире «ТатарстанОнлайн» выразил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
«Подарки, которые будете планировать, постарайтесь всё сделать наше – татарстанское», – отметил спикер.
В числе товаров, которые министр предложил дарить на Новый год, – кукморские валенки и посуда, черная икра от местного рыбопроизводителя, конина, утка, варено-копченые гуси, спортивная одежда и компьютеры.
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