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Глава Минпромторга РТ: По итогам 2024-го планируется отгрузить товаров на 5,5 трлн рублей
По итогам января-сентября 2024-го в Татарстане отгрузили товаров почти на 4 трлн рублей. Индекс промпроизводства составил 102,8%. Об этом заявил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.
В целом по итогам текущего года планируется отгрузить товаров на 5,5 трлн рублей. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом, цитирует спикера пресс-служба министерства.
Наилучшие показатели продемонстрированы в производстве транспортных средств, машин, оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий.
Также с начала года в Татарстане переработано более 17 млн тонн нефти, что на 2% выше уровня прошлого года. В химии и нефтехимии объем промпроизводства увеличился на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.
Еще Коробченко добавил, что оборот розничной торговли превысил 1 трлн рублей, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, а экспорт вырос на 22%.
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