Общество 17 августа 2025 21:59

Глава Минпромторга РТ Коробченко назвал талибов «добрыми бармалеями»

Глава Минпроторга РТ Олег Коробченко заявил, что многие люди ошибаются в своих мнениях о талибах. Его слова приводит «КоммерсантЪ».

«Многие боятся в Афганистан ехать из-за того, что талибы нарисованы как очень страшные злодеи — бармалеи. На самом деле они добрые бармалеи», — считает Коробченко.

По его словам, женщины в Афганистане спокойно ходят по улицам, работают и учатся.

Еще он добавил, что некоторые ошибочно ассоциируют талибов с ИГИЛ* (организация запрещена в России).

«ИГИЛ — это ваххабиты, а талибы — это правоверные мусульмане», — объяснил министр.

Ранее в интернете начали предлагать купить туры в Афганистан. Отдых на восемь дней стоил для жителей России от 2,8 тыс. до 3,2 тыс. долларов (около 223–254 тыс. рублей).

#Олег Коробченко #талибан #Афганистан #поездка
