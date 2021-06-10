Глава Минпромторга предложил новый формат грантовой поддержки

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время рабочей встречи предложил Президенту РФ Владимиру Путину использовать грантовую поддержку от Фонда развития промышленности для реализации программы импортозамещения. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля.

«При этом одним из инструментов хотим предложить использование грантовой поддержки через Фонд развития промышленности. Этот инструмент вообще разрабатывали под комплектующие от автопрома. Этот механизм работает таким образом, что заемщик получает льготный заем, и по достижении целевых показателей частично мы будем списывать этот заем», — объяснил Мантуров.

Руководитель Минпромторга заметил, что раньше основное внимание обращалось на производство и импортозамещение конечной продукции. Сейчас основной акцент будет сделан на разработке собственных материалов, сырья и комплектующих.

Мантуров также сообщил, что из 825 проектов более 300 на сегодня выпускают серийную продукцию и тем самым реализуют программу импортозамещения. Общая сумма их финансирования составила 187 млрд рублей.