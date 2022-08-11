Хадиуллин: В Татарстане на одного методиста приходится 111 педагогов

В Татарстане на одного методиста в среднем приходится 111 педагогов. Всего в республике трудится 550 работников методической службы. Об этом рассказал журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на первом республиканском форуме методистов.

«Любые направления деятельности в системе образования, в том числе реализация нацпроектов, переход на обновленный ФГОС, работа с одаренными детьми, новыми программами, учебно-методическими комплектами связаны с продвижением их методистами. Методист – это учитель учителей, проводник всех идей в образовании, человек, который сопровождает молодых педагогов, наставник. Поэтому без методистов систему образования представить невозможно», – заявил глава Минобрнауки.

Методическую службу Хадиуллин назвал «мозгом образования». «Эти люди прошли все ступени – были учителями, директорами, завучами. Они имеют огромный опыт. И молодые учителя, которые приходят работать в школы, нуждаются в профессиональной методической помощи со стороны таких наставников», – подчеркнул он.

Министр также упомянул, что в этом году Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение повысить зарплату методистам. По его мнению, «это своевременное и актуальное решение является вкладом в систему образования, а значит и в будущее». В настоящее время средняя заработная плата методистов в республике составляет 43 тыс. рублей.

«Сегодня впервые в истории нашей республики провели форум методистов. Сохранение и развитие методической службы – важный вопрос в системе образования. Без методистов говорить о достижениях в системе образования невозможно», – заключил Хадиуллин.