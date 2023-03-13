Глава Минобрнауки Татарстана вместе с родителями школьников сдал ЕГЭ по русскому языку

В Татарстане сегодня прошла всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Участие в ней принял министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, сдав экзамен по русскому языку в школе №11 Зеленодольска.

«В этом году акция проходит уже в седьмой раз, и она всегда актуальна, потому что каждый год школьники сдают ЕГЭ, а их родители переживают. Благодаря такой акции родители могут познакомиться с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, объяснить их своим детям. А также смогут убедиться, что сдать экзамен несложно при хорошей подготовке», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в декабре прошла региональная акция «Все решают только знания: разберем со специалистом!», во время которой выпускники выполнили задания по математике, а затем с педагогами проанализировали полученные результаты. В мероприятии приняли участие более 19 тыс. девятиклассников и свыше 8 тыс. одиннадцатиклассников.

Кроме того, в феврале завершилась акция «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!», в ходе которой выпускники-стобалльники поделились секретами успешной подготовки к экзаменам. «Такие акции тоже помогают подготовить детей к ЕГЭ», – подчеркнул министр.

Сегодня участники акции прошли всю процедуру ЕГЭ, начиная от регистрации. Как и школьники на экзаменах, родители сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки. Они также увидели, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, как организована работа общественных наблюдателей и система видеонаблюдения.

Участникам акции предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. Всего нужно было выполнить семь заданий с краткими ответами и написать мини-сочинение по предложенному тексту.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев убежден, что такая акция очень полезна для родителей. «У меня трое детей, кто-то уже сдал ЕГЭ, кому-то еще это предстоит. Своим примером мы показываем детям, что ничего не нужно бояться, нужно просто прийти и показать свои знаний. У меня была очень строгая учительница по русскому языку и литературе. Уверен, что сдам экзамен и не подведу свою учительницу», – заявил он.

Тренировочные пункты проведения экзаменов максимально приближены к тем, в которых будет проводиться ЕГЭ 2023 года. В течение марта акция, позволяющая родителям школьников лучше познакомиться с особенностями ЕГЭ, пройдет практически во всех регионах России.