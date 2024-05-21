Глава Минобрнауки Татарстана рассказал об особенностях проведения ЕГЭ-2024

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важным нововведением в проведении ЕГЭ стала возможность пересдать один экзамен выпускникам этого года. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В связи с поручением Президента России Владимира Путина в расписание ЕГЭ основного периода включены дополнительные дни 4 и 5 июля для пересдачи ЕГЭ. Эти даты только для выпускников текущего года. Результаты пересдачи станут известны 15 и 17 июля», – рассказал глава Минобрнауки.

Заявления на пересдачу подаются одиннадцатиклассниками в государственную экзаменационную комиссию с 26 июня по 1 июля. В случае пересдачи первый результат будет аннулирован. «То есть не будет возможности выбрать лучший результат», – пояснил министр.

Хадиуллин отметил, что для получения аттестата выпускнику достаточно получить 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и 27 – по математике профильного уровня. Однако для поступления в вуз этих баллов недостаточно. «Должно быть не менее 40 баллов по русскому языку и 39 по профильной математике. Вот в такой ситуации выпускникам и может пригодиться возможность пересдать один предмет», – подчеркнул он.

Спикер добавил, что еще одна особенность этого года заключается в том, что выпускники прошлых лет допущены к экзаменам не в досрочный период, а в резервные дни основного периода – с 13 по 21 июня.

«В дополнительный период 4, 9, 23 сентября ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня смогут пересдать выпускники, провалившие обязательные экзамены в основной период или пропустившие их по болезни», – заметил министр.

Глава Минобрнауки уточнил, что досрочный период ЕГЭ прошел с 22 марта по 22 апреля. В нем участвовали всего 27 человек – выпускники этого года и студенты колледжей. Было открыто два пункта проведения экзамена – в Казани и Набережных Челнах.

«Участники сдавали ЕГЭ по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, обществознанию, физике, информатике, английскому языку, биологии. Средний балл по предметам составил 55», – сообщил он.

Основной период стартует 23 мая и продлится до 11 июня. Для сдачи ЕГЭ будут задействованы 85 пунктов проведения экзамена с онлайн-видеонаблюдением. Для проведения государственного выпускного экзамена и сдачи экзаменов на дому будут организованы еще 30 пунктов с офлайн-видеонаблюдением.

«Количество федеральных общественных наблюдателей составляет 361 человек. Общее число онлайн-наблюдателей – 341 человек», – сказал Хадиуллин.

По его словам, экзаменационные материалы в пункты проведения экзамена будут переданы по интернету, их печать и сканирование пройдут в аудитории. ЕГЭ по информатике уже третий год проведут в компьютерной форме. Кроме того, есть возможность дистанционного рассмотрения апелляций.

Министр напомнил, что для получения аттестата с отличием (красного цвета) и медали (золотой) «За особые успехи в учении» I степени необходимо иметь итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам. Кроме того, нужно получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору, или «отлично» по математике базового уровня, а также положительные результаты по другим предметам ЕГЭ.

Для получения медали (серебряной) «За особые успехи в учении» II степени и аттестата с отличием сине-голубого цвета выпускник должен набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору, или «отлично» по математике базового уровня, а также положительный результат по другим предметам ЕГЭ.