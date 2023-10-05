Глава Минобрнауки Татарстана рассказал, чем вредна семейная форма обучения

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Семейная форма обучения не идет детям на пользу, так как отрывает их от реальной жизни. Об этом в интервью корреспонденту газеты «Республика Татарстан» заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что оторванный от образовательной среды ребенок теряет возможность социализироваться в обществе и не может формироваться как личность в коллективе.

Хадиуллин призвал родителей относиться к этому серьезно, так как изоляция ребенка скажется на его дальнейшей жизни и помешает ему выстраивать отношения с другими людьми уже во взрослой жизни.

Министр также привел данные, по которым результаты ОГЭ и ЕГЭ у оторванных от образовательной среды учеников, ниже, чем у посещавших школу детей.