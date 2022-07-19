Глава Минобрнауки Татарстана назвал школы с самыми высокими результатами ЕГЭ

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин назвал школы с самыми высокими результатами ЕГЭ и образовательные организации, в которых высока доля выпускников, не преодолевших минимальный порог на экзаменах. Об этом министр образования и науки республики рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Список школ-лидеров, имеющих высокобалльные результаты, почти не изменился по сравнению с 2021 годом», – отметил докладчик.

В частности, высокие результаты ЕГЭ у выпускников лицея №131 Казани (306 высокобалльных результатов), лицея №78 Набережных Челнов (261), лицея имени Лобачевского КФУ (196), гимназии №19 Казани (175), лицея №2 Альметьевска (166), лицея №35 Нижнекамска (164), IT-лицея КФУ (147), лицея №2 Бугульмы (120), гимназии №26 Набережных Челнов (119), школы №39 Казани (119) и казанского лицея №83 (117).

При этом в республике есть школы с высоким числом выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов на ЕГЭ. Речь идет о школах №41, 112, 67 и 153 Казани, Казанской кадетской школе-интернате, Бугульминской кадетской школе-интернате, Уруссинской школе №2 Ютазинского района, Обсерваторской средней школе Зеленодольского района, школе №2 Нижнекамского района.

«Несмотря на небольшое количество выпускников, педагогические коллективы этих школ не смогли достойно подготовить своих учеников к итоговой аттестации. Ряд школ попали в этот список не в первый раз. Отделам образования поручено обеспечить их точечное сопровождение для проведения государственной итоговой аттестации 2023 года», – подчеркнул Хадиуллин.