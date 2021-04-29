Глава Минобрнауки Татарстана написал «Диктант Победы» в школе Казани

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин написал «Диктант Победы» в казанской школе № 98, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Это диктант о той огромной героической силе наших отцов, дедов, жителей Советского Союза. Мы восхищаемся их подвигами. Если мы не будем помнить историю, не сумеем донести ее важность до молодого поколения, то она исчезнет», — сказал Хадиуллин.

Международный диктант прошел в режиме тестирования с вопросами, касающимися событий Великой Отечественной войны.

«Диктант Победы» — международная акция, направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Она проводится с 2019 года.

В 2019 году «Диктант Победы» прошел на восьми площадках в Татарстане, в нем приняли участие 795 человек. В прошлом году диктант был организован на 88 площадках, а в этом году их количество увеличили до 159.