Глава Минобрнауки РТ: Воссоздание пионерии не станет возвратом к коммунизму

России необходимо детско-юношеское объединение по образцу пионерской организации имени В.И. Ленина. РФ — огромное государство, в котором проживают люди разных менталитетов и национальностей. Единая идеология же позволит сплотить их, сделать Россию сильнее, отметил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Я отношусь к воссозданию (пионерской организации — прим. Т-и) замечательно, потому что организация теперь будет называться детско-юношеской. Мы знаем, насколько важно, чтобы и детские сады, и школы, и СПО были в составе этой организации. Настало время, когда мы должны обратить внимание на идеологическое воспитание, связанное с патриотизмом, с отношением к Родине, любви к ней, поэтому мы считаем, что такая организация должна быть», — рассказал он в интервью для «Татарстан-24».

Министр подчеркнул, что воссоздание пионерского движения не означает возвращения к коммунизму: никто не планирует загонять детей в жесткие рамки.

«Все должно быть в пределах разумного. Но мы жили без идеологии 30 лет, и что в итоге получили?» — заявил он.

Несмотря на это, не потребуется «искать» основу для идеологического воспитания. Идеология, напомнил Хадиуллин, — «это ценности, которые у нас были всегда». Одной из важнейших ценностей при этом является образование, которое помогает ребенку заложить фундамент, осознать важность других основ: отношения к Родине, взрослым, патриотизму.

«Я не говорю, что мы все должны ходить по одной струнке. Демократия должна быть, но она должна быть регулируема», — резюмировал глава Минобрнауки РТ.