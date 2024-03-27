Глава Минобрнауки РТ рассказал, какие новые предметы появятся в школах с 1 сентября

В школах Татарстана с 1 сентября появятся новые предметы «Технология (Труд)» и «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Центре управления регионом РТ.

«С нового учебного года появится предмет “Труд”, сейчас это “Технология”. Будет немного новое направление», – сказал глава Минобрнауки.

Обязательным для учащихся средней школы и старшеклассников станет предмет «Основы безопасности и защиты Родины». В него войдет программа ОБЖ с оказанием первой помощи, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях и основами здорового образа жизни, а также расширенная программа начальной военной подготовки.

Новые предметы в 2023/2024 учебном году не вводились. При этом в предмет «Математика» введен новый курс «Вероятность и статистика» в дополнение к двум ранее существующим «Алгебра» и «Геометрия».

Кроме того, с сентября 2023 года в школах началась реализация программы профориентационного минимума. Он вводится для учащихся 6–11-х классов. Профориентационные мероприятия проводятся в рамках курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» каждый четверг.