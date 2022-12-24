Глава Минобрнауки РТ: «По поводу начальной военной подготовки возникает много вопросов»

Механизм возвращения начальной военной подготовки в школьный образовательный процесс еще не проработан. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«По поводу НВП возникает много вопросов. У нас всегда с восьмого класса были уроки ОБЖ. На них есть модуль „Основы военной службы“ <…>», — напомнил министр, уточнив, что с начала учебного года 1198 юношей-старшеклассников уже прошли соответствующие курсы.

Вспомнил Хадиуллин и о поручении Президента РФ Владимира Путина организовать учебно-методические центры военно-патриотического воспитания (на территории Татарстана они созданы в Казани, Набережных Челнах и Чистополе). «Эти сборы у нас всегда были, и они продолжаются. Сейчас просто говорят об усилении этого направления, а усилить его можно только тогда, когда будут условия», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос ведущего об отсутствии «четких установок» глава Минобрнауки РТ подтвердил, что «пока эти вопросы обсуждаются», хотя, на его взгляд, скоро будут определены методические рекомендации.

«<…> в целом я считаю, что с 1 сентября 2023 года НВП будет как внеурочная деятельность в рамках предмета ОБЖ, которая станет обязательной для всех», — поделился своим видением перспектив Ильсур Хадиуллин, заверив, что учителей физкультуры и ОБЖ в республике достаточно.