Глава Минобрнауки РТ объяснил, почему против введения пятидневки в школах

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Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин объяснил, почему против введения пятидневки в школах. При этом отметил, что каждая образовательная организация принимает решение самостоятельно.

«По поводу пятидневки и шестидневки – это у нас полномочия школы. Школа принимает решение, разрабатывает общеобразовательную программу и с учетом мнения родителей, педагогического коллектива принимает решение. Но наша позиция — особо не увлекаться переходом на пятидневный режим обучения», – заявил Хадиуллин на 47-м заседании Госсовета РТ.

Он пояснил, что при пятидневной учебной неделе нагрузка на детей очень сильно увеличивается. «Если переходим на пятидневку с сохранением шестидневной нагрузки, как поступают некоторые школы, то каждый день приходится заниматься по шесть − семь уроков. Дети очень устают, надо думать об их здоровье», – добавил министр.

По мнению докладчика, необходимо также учитывать национальные, культурные, этнические особенности семей учащихся. Кроме того, он заметил, что есть классы с углубленным изучением предметов.

«Как можно углубиться в предметы, если мы сокращаем количество часов? Я считаю, что нужно сейчас заниматься перевоспитанием той массы людей, которые пытаются перейти на пятидневку. Через определенное время они скажут: “Давайте на четыре, три дня“. Так не пойдет», – подчеркнул Хадиуллин.