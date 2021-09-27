Глава Минобрнауки РТ: Дошкольный возраст — особенно важный период в жизни ребенка

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений с их профессиональным праздником, который отмечается в России 27 сентября.

«Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка», — сказал в поздравительной телеграмме Хадиуллин.

Он подчеркнул, что быть воспитателем — нелегкий, ответственный и бесценный труд. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы характера и формируется личность.

«Ежедневно вы дарите дошколятам внимание, заботу и тепло. С вашей помощью они познают мир, учатся общению и жизни в обществе», — отметил министр.

Он напомнил, что в татарстанских детсадах работают более 59 тыс. работников дошкольного образования, 22 тыс. из них — педагоги.

«Особой признательности заслуживают труд младшего и обслуживающего персонала детских садов. Много добрых слов хочется сказать в адрес ветеранов педагогического труда», — сказал глава министерства и пожелал им здоровья, творческих свершений и благополучия.