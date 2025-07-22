Глава Минобрнауки РТ: Понятия «родной язык» и «родная литература» сохранены

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Минобрнауки РТ прорабатывает с Минпросвещения РФ вопрос, связанный с сокращением часов родного языка. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«На днях получили еще один приказ, подписанный 18 июля. 17 июля он прошел регистрацию в Минюсте РФ и уже действует. Там понятия «родной язык» и «родная литература» сохранены. Поэтому беспокоиться о том, что родного языка не будет, не стоит. Что касается сокращения уроков родного языка, то по этому вопросу мы сейчас ведем работу. Думаю, результаты будут. Наша цель – сохранить предметы родной язык и литература в объемах двух, трех часов в неделю», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин пояснил, что есть пять вариантов учебного плана. «Первый и второй варианты не имеют родного языка. Но в республике они не используются. У нас третий, четвертый и пятый варианты учебного плана», – уточнил он.

По словам министра, раньше в третьем и четвертом вариантах учебного плана на изучение родного языка и литературы в школах было два часа в неделю, в пятом – три часа. Пятый вариант учебного плана предусмотрен для национальных школ, где два часа отводится на родной язык и час – на родную литературу.

«Например, максимальная нагрузка – 21 час для первого и второго вариантов учебного плана, а для третьего, четвертого и пятого вариантов – 20 часов. То есть на час меньше – раньше был 21 час. Мы об этом говорим. Но никаких опасений и рисков я пока не вижу», – подчеркнул он.

Хадиуллин заметил, что в рамках ФГОС добавлены федеральные рабочие программы по предмету «Русский язык» для учебных планов с изучением родного языка. «Готовые планы облегчат труд учителей», – констатировал он.

Кроме того, для предметов «Русский язык», «Литература», «Литературное чтение», «Труд», «История» в федеральные рабочие программы добавлено поурочное планирование по классам. «Это тоже помощь нашим учителям», – заявил глава Минобрнауки.

Более того, теперь практические, лабораторные, интерактивные и иные работы не являются формой контроля. Они должны проводиться в течение одного урока – не более 45 минут, отметил он.

«С 1 сентября вводится предмет «История родного края» в объеме одного часа. Для него издали новый учебник. Закупили также учебники истории», – заключил Хадиуллин.