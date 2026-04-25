Глава Минобрнауки РФ: искусственный интеллект неизбежно придет в систему высшего образования России

Готовых решений по внедрению искусственного интеллекта в систему высшего образования у Минобрнауки России пока нет, но есть понимание, что это неизбежно, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает ТАСС.

На подведении итогов открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия» министр заявил, что искусственный интеллект неизбежно придет в систему высшего образования и многое изменит. Чем больше и качественнее интеллектуальный труд, тем быстрее появятся решения, консолидированные для всей системы, подчеркнул он.

Фальков отметил, что уже есть смелые люди и университеты-лидеры, которые не сидят на месте и внедряют практики ИИ. Задача – сделать это правильно, осмысленно и масштабировать эти практики на всю систему, не допуская имитации и сохраняя качество.