Глава Минобрнауки РТ об итоговом сочинении в школах: 99% ребят смогут получить зачет

Сегодня более 16 тыс. выпускников 11-х классов из 829 школ Татарстана пишут итоговые сочинения и изложения. На итоговом сочинении в казанской школе №18 побывал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сочинение станет допуском к экзаменам, которые начнутся 27 мая. Процедура проходит в три этапа: сегодня, вторая возможность предоставляется 2 февраля и третья — 4 мая. Более 16 тыс. школьников допущены, основная часть ребят пишет сочинение. 368 человек заявлены на изложения, в том числе 98 человек с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы все условия, подготовлены аудитории», — сообщил глава ведомства во время беседы с журналистами.

В 9 часов утра ребята вошли в учебные классы школ. Итоговые сочинения и изложения они начали писать в 10 часов. На работу школьникам отведено ограниченное время — 3 часа 55 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов продолжительность этой процедуры увеличена на полтора часа.

«Ребята пишут сочинения не в первый раз. Практические направления работ определены. Это вечная тема преступления и наказания, путешествия и другие. 99% ребят получат зачет, потому что подготовка к ЕГЭ проходит ежедневно. Если дети обучаются в школах с 1-го по 11-й класс, уверен, что они способны написать любое сочинение», — подчеркнул Хадиуллин.

На сочинении участники могут пользоваться орфографическим словарем, выданным школой, а на изложении — орфографическим и толковым словарями. В этом году выпускников школ ждут некоторые изменения.

«Наши дети в этом году будут сдавать ЕГЭ на основании федеральных государственных стандартов. На всей территории страны ученики 11-х классов заканчивают учебу по новым стандартам. Внесены изменения в контрольно-измерительные материалы, все они размещены на сайте Федерального института педагогических измерений. Учителя, выпускники и родители, которые очень переживают за будущее своих детей, ознакомлены с этими изменениями», — отметил министр.

С результатами итогового сочинения и изложения участники смогут ознакомиться в своей школе до 15 декабря. Результатом итоговых сочинения и изложения станет «зачет» либо «незачет». Итоговое сочинение либо изложение как допуск к государственной итоговой аттестации действует бессрочно.