Глава Минобороны Великобритании планирует посетить Россию в ближайшие дни

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует в ближайшие дни совершить визит в Россию и встретиться с коллегой Сергеем Шойгу. О своем намерении Уоллес рассказал газете The Times.

«Я хочу, чтобы русские поняли, что украинцы будут сражаться, а Россия рискует своей экономикой, рискует оказаться в изоляции и что это не то наследие, которое Президент [России Владимир] Путин хотел бы оставить о себе в памяти потомков», — пояснил свое намерение глава британского ведомства.

По его словам, есть вероятность, «что все это можно остановить», однако, сказал министр, он «не испытывает оптимизма». Уоллес также заявил, что Великобритания по согласованию с НАТО «безусловно могла бы разместить больше сухопутных, морских и воздушных сил» на континенте.

Накануне глава Минобороны Великобритании посетил Берлин и встретился с коллегой Кристиной Ламбрехт. В беседе британский министр настаивал на том, что ФРГ должна занять более жесткую позицию в отношении России, а угроза санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» является «одним из тех рычагов давления, которые могут изменить ситуацию», передает ТАСС.