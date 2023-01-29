Глава Минобороны Украины заявил о сложной обстановке на востоке

На востоке сложилась сложная обстановка, заявил в интервью каналу CBC глава Минобороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные генералов ВСУ

Однако, утверждает он, ситуация находится под контролем.

В интервью Резников также признал, что на поставку иностранных танков потребуется время. Кроме того, необходимо обучить солдат обращению с западной техникой. Поэтому, ориентировочно, они начнут участвовать в боевых действиях в марте.

Напомним,ранее власти Германии заявили о поставках Украине 14 танков Leopard 2, а Вашингтон — 31 танка Abrams. В общей сложности, Украина в ближайшее время получит порядка сотни современных западных танков. Кроме того, ФРГ разрешили другим странам передавать Киеву танки немецкого производства.