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Политика
29 января 2023  17:23

Глава Минобороны Украины заявил о сложной обстановке на востоке

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На востоке сложилась сложная обстановка, заявил в интервью каналу CBC глава Минобороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные генералов ВСУ

Однако, утверждает он, ситуация находится под контролем.

В интервью Резников также признал, что на поставку иностранных танков потребуется время. Кроме того, необходимо обучить солдат обращению с западной техникой. Поэтому, ориентировочно, они начнут участвовать в боевых действиях в марте.

Напомним,ранее власти Германии заявили о поставках Украине 14 танков Leopard 2, а Вашингтон — 31 танка Abrams. В общей сложности, Украина в ближайшее время получит порядка сотни современных западных танков. Кроме того, ФРГ разрешили другим странам передавать Киеву танки немецкого производства.

#Украина #танки #спецоперация на Украине
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