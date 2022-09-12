Глава Минобороны Украины: Киев больше не верит западным партнерам на слово

За последнее время власти Украины научились не верить обещаниям руководителей стран Запада на слово. Для установления мира руководство страны готово подписать многосторонний документ, предполагающий при этом конкретные гарантии безопасности. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников, сообщает РИА Новости.

«Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнеров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают», — сказал глава Минобороны Украины.

Резников заметил, что яркий пример этому — Будапештский меморандум, который лишил Украину третьего места в мире по ядерному потенциалу и не предоставил стране безопасность. Теперь Киев, по словам Резникова, больше не верит «разговорам и неформальным протоколам».

С 24 февраля текущего года на Украине проводится специальная военная операция, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.