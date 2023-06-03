Глава Минобороны Индонезии предложил ввести на Украину миротворцев ООН

Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону на Украине и ввести туда миротворцев ООН. Свой план мирного урегулирования конфликта он представил на конференции по безопасности в Сингапуре, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления министра.

План Субианто состоит из нескольких пунктов, первый из которых – прекращение огня обеими сторонами. Второй пункт предполагает, что каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны. Там предлагается разместить международные миротворческие силы.

Он также выразил готовность участвовать в этих процессах, включая отправку индонезийских военных на Украину в рамках миротворческой миссии ООН.

В качестве примера эффективности подобных мер глава Минобороны Индонезии привел Корею, признав, однако, что корейский конфликт «все еще нуждается в постоянном решении».

«Я не знаю, могут ли предложенные мной вещи быть принятыми, но хотя бы давайте попробуем представить конкретные рекомендации», – заключил Субианто, призвав принять по итогам форума декларацию с призывом к немедленному прекращению огня на Украине.

Напомним, ранее зарубежные СМИ писали, что индонезийские власти, в том числе Президент Джоко Видодо, призывают Запад смягчить риторику в отношении России. В частности, утверждалось, что Индонезия «давит» на американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц.