Глава Минобороны ФРГ прокатился на танке Leopard перед его отправкой Киеву – видео

Перед тем, как отправить Украине танки Leopard 2 типа A6 на одном из них прокатился глава Минобороны германии Борис Писториус. Видео с прокатом политика опубликовало военное ведомство на своей странице в соцсетях. Писториус в присутствии военнослужащих и журналистов сел в один из танков, затем машина начала движение по полигону и вернулась к публике.

«1500 лошадиных сил, 68 км/ч — министр обороны Борис Писториус получил сегодня в Аугустдорфе личное впечатление», — приводят «Известия» комментарий министерства.

Писториус также сообщил журналистам, что в ближайшее время начнутся обучение украинских солдат работе на танках Leopard, проводится оно будет в Мюнстере. Курс будет неполным, военнослужащих обучат только основным навыкам.

Напомним, Германия передает Киеву 14 танков Leopard 2. Также власти страны разрешили другим государствам реэкспорт своих танков.