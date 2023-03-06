Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о необходимости замены армейской техники

Вооружение и техника британской армии нуждаются в модернизации на фоне лучшей ситуации с оснащением у других родов Вооруженных сил Соединенного Королевства. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая на конференции онлайн-издания Conservative Home.

Глава британского Минобороны сравнил себя с официантом, который должен решить, какие бутылки с вином готовы к употреблению сейчас, какие следует оставить на будущее и какие требует замены, так как их содержимое испортилось. Техника Королевских ВВС находится в состоянии «пить сейчас», техника ВМС модернизируется, но оснащение сухопутных войск «устарело 15 лет назад» и «остро нуждается в замене».

Кроме того, Уоллес рассказал, что вовлечен в переговоры об увеличении военного бюджета страны и наращивании численности армии, которая сейчас насчитывает 72,5 тыс. человек. Впрочем, по его мнению, «настоящая битва» по этим вопросам состоится через два года, а он не уверен, останется ли на своей нынешней должности.

Аналогичные опасения выразили участники дискуссии и относительно заместителя министра обороны — министра оборонных закупок Алекса Чока, который совсем недавно занял свой пост.

Уоллес, отмечает ТАСС со ссылкой на британские СМИ, из-за конфликта на Украине и высокой инфляции выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года. Сейчас он равняется 48,6 млрд фунтов (58,4 млрд долларов) в год.

При этом, по данным источников, Министерство финансов отказывается повышать финансирование военного ведомства ввиду наличия других приоритетов, включая сферу здравоохранения, и нежелания раздувать бюджет. По информации газеты Daily Mail, Премьер-министр Риши Сунак пока готовится объявить об увеличении оборонного бюджета на 5 млрд фунтов (6 млрд долларов).