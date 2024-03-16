Глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков проголосовал на выборах Президента РФ

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков проголосовал на выборах Президента России на одном из избирательных участков Казани и призвал молодежь республики также сделать свой выбор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Татарстане набирает обороты инициатива — медиаэстафета голосования под названием #ВсемТатарстаном или #Большой_Сәлам» <...> Молодежь активно включились в эту эстафету, передавая свои голоса и приветы друзьям и знакомым из различных уголков республики. Инициативу поддержал и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков», — говорится в сообщении пресс-службы.

К эстафете, запущенной участниками Всемирного фестиваля молодежи из Татарстана, также присоединились руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов, президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов, руководитель Казанского отделения «Движения Первых» РТ, депутат Госсовета Динар Бариев, студент года РТ Гузель Газетдинова. Участвуют в акции не только молодежные организации, но и предприятия со всего Татарстана — КАМАЗ, АО «Татэнергосбыт», завод «Элекон» и пр.

Механика простая: необходимо выложить видео в соцсети с хештегами #ВсемТатарстаном и #большой_сәлам после того, как отдали свой голос, и передать эстафету трем людям или организациям.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).