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Общество 23 июня 2025 19:49

Глава Минмолодежи Татарстана расскажет в прямом эфире о мерах поддержки молодежи

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Глава Минмолодежи Татарстана расскажет в прямом эфире о мерах поддержки молодежи
Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 24 июня, состоится прямой эфир с участием министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова.

Руководитель профильного ведомства расскажет, какие меры поддержки представителей молодого поколения предусмотрены в республике и каковы критерии, позволяющие рассчитывать на их получение.

Трансляция будет организована в официальном сообществе региона в социальной сети «ВКонтакте» – «Республика Татарстан». Она начнется в 13 часов.

Вопросы можно задавать в комментариях. Ответы будут даны в ходе эфира или по его итогам.

#Ринат Садыков #прямой эфир
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