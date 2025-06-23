Глава Минмолодежи Татарстана расскажет в прямом эфире о мерах поддержки молодежи

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 24 июня, состоится прямой эфир с участием министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова.

Руководитель профильного ведомства расскажет, какие меры поддержки представителей молодого поколения предусмотрены в республике и каковы критерии, позволяющие рассчитывать на их получение.

Трансляция будет организована в официальном сообществе региона в социальной сети «ВКонтакте» – «Республика Татарстан». Она начнется в 13 часов.

Вопросы можно задавать в комментариях. Ответы будут даны в ходе эфира или по его итогам.