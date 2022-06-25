Глава Минмолодежи РТ: Заявиться на соципотеку может любая молодая семья Татарстана

В Татарстане реализуется уникальная программа по улучшению жилищных условий «Молодая семья». Благодаря ей льготная ипотека стала доступна не только бюджетникам, но и молодым семьям. Об этом в интервью для «Татарстан-24» рассказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Программа достаточно уникальна, в масштабах страны такой программы нет. <...> По этой программе необязательно обоим супругам быть в возрасте до 35 лет. Раньше на соципотеку могли претендовать только бюджетники, сегодня любой молодой человек, даже если он индивидуальный предприниматель, состоящий в браке, может заявиться», — объяснил глава молодежного ведомства.

По его словам, программа пользуется популярностью у татарстанцев: уже более 2 тыс. молодых семей заявились на нее, 1300 человек получили жилье. Ожидать своей очереди участникам приходится в среднем полтора-два месяца. К примеру, несколько дней назад ключи от квартир получили 30 молодых семей в Набережных Челнах.

Сулейманов добавил, что в условиях программы пока не ожидается никаких изменений, несмотря на западные санкции и уход зарубежных компаний.

«На данный момент нет никаких предпосылок, чтобы эта программа изменила свои параметры. Стоимость квадратного метра равна 56 200 рублей и ниже по этой программе. Более того, жилье сдается в состоянии чистовой отделки», — заключил он.