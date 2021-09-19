Глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов: Отмечаем активное участие молодежи в выборах

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов проголосовал на одном из избирательных участков Казани и отметил, что молодые люди принимают активное участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

«Важно отметить, что они не только используют свое активное избирательное право, но и участвуют в качестве наблюдателей. На примере дебатов, которые проходили последние две недели в городах республики, мы видим заинтересованность молодежи в самом активном участии в формировании актуальной повестки», — пояснил глава республиканского ведомства.

Он подчеркнул, что сам всегда ходит на выборы, потому что это право и ответственность каждого гражданина за будущее страны.

Напомним, что сегодня по России проходит последний день трехдневного голосования. Жители республики принимают участие в выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, довыборах в Госсовет РТ и дополнительных выборах депутатов органов местного самоуправления.