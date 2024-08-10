Глава Минмолодежи РТ приобрел холодильник пострадавшей семье из Курской области

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков присоединился к акции по сбору гуманитарной помощи жителям Курской области — глава ведомства приобрел холодильник и передал его волонтерам, которые доставят бытовую технику в пункт назначения. Об этом передает пресс-служба Минмолодежи.

«Когда у людей происходит беда, мы не можем остаться в стороне. Татарстан всегда сопричастен к помощи, — сказал Ринат Садыков. — Хочу призвать всех, у кого есть желание и возможность помочь, также передать необходимые товары из официального списка».

Команда министерства также присоединилась к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области — они передали волонтерам разные вещи из необходимого перечня.

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты в Казани по двум адресам: Патриса Лумумбы, 4 и Вишневского, 10. Татарстанцы могут принести женскую и мужскую одежду, постельное белье и полотенца, средства личной гигиены, продукты питания, бутилированную воду, микроволновые печи, холодильники и генераторы.