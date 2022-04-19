Глава Минлесхоза РТ дал советы по сбору березового сока

Как правильно собрать березовый сок, не навредив дереву, рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«У каждого деревца есть свой определенный ресурс. Молодые деревья выделяют сок. Рекомендуемый диаметр ствола дерева составляет 30 сантиметров. Глубина сверления, куда вставляется шланг для вытекания сока, составляет 2 миллиметра. В первую неделю витамины сока очень ценны. Многие люди замораживают сок и в течение года пользуются», — отметил глава Минлесхоза.

На вопрос о том, сколько литров сока можно собрать с одной березы, Кузюров пояснил, что у каждого дерева есть свой определенный ресурс. Сок сам перестанет течь, когда этот ресурс будет исчерпан, заключил министр.