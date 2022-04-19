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Экология
19 апреля 2022  11:11
Наталья Рыбакова

Глава Минлесхоза РТ дал советы по сбору березового сока

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Как правильно собрать березовый сок, не навредив дереву, рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«У каждого деревца есть свой определенный ресурс. Молодые деревья выделяют сок. Рекомендуемый диаметр ствола дерева составляет 30 сантиметров. Глубина сверления, куда вставляется шланг для вытекания сока, составляет 2 миллиметра. В первую неделю витамины сока очень ценны. Многие люди замораживают сок и в течение года пользуются», — отметил глава Минлесхоза.

На вопрос о том, сколько литров сока можно собрать с одной березы, Кузюров пояснил, что у каждого дерева есть свой определенный ресурс. Сок сам перестанет течь, когда этот ресурс будет исчерпан, заключил министр.

#минлесхоз рт #равиль кузюров
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