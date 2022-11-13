Великобритания столкнулась с рецессией, которую спровоцировали действия России на Украине. Об этом заявил в интервью газете The Sunday Times министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант.

По оценке Ханта, именно вооруженный конфликт на Украине и его последствия нарушили стабильность в Британии. «Это рецессия с маркировкой „сделано в России“, и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — подчеркнул канцлер казначейства.

Согласно предварительным данным Национального статистического управления, в III квартале 2022 года экономика страны уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. «Вопрос на самом деле не в том, вошли ли мы в период рецессии, а в том, что мы можем сделать, чтобы он оказался как можно короче», — пояснил министр.

В начале ноября Банк Англии спрогнозировал, что инфляция в текущем квартале достигнет примерно 11%, то есть 40-летнего максимума. Регулятор констатировал, что страна уже вступила в рецессию, которая потенциально может продлиться два года. По словам Ханта, на следующей неделе будет представлен похожий прогноз Управления по бюджетной ответственности Великобритании.

Впрочем, он уверен, что если кабинету и Банку Англии удастся взять инфляцию под контроль, это позволит сдержать эффект от глобального повышения процентных ставок, а также рост ставок по ипотеке и стоимости заимствований для бизнеса.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, опираясь только на официальные российские источники.