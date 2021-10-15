Глава Минфина Татарстана о бюджете на 2022 год: «Напряженный, но выполнимый»

Сегодня Комитет по бюджету, налогам и финансам Государственного Совета Татарстана принял сводное заключение по законопроекту о бюджете республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, учтя поступившие ранее предложения и замечания.

О прогнозных показателях развития экономики и основных параметрах бюджета депутатам рассказали первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин и министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Документ предполагает, что валовой региональный продукт увеличится на 3,6% в 2022 году, на 3,1% в 2023-м и 3,4% в 2024-м. Индекс промышленного производства при этом должен вырасти на 3,4%, 3,7% и 4,0% соответственно. Реальная заработная плата станет больше на 2,7% в 2022 году, на 2,9% — в 2023 и 2024 годах.

При этом рост индекса потребительских цен должен составить 4% и в 2022 году, и в плановом периоде. Экспортная цена на нефть оценивается в 56,2 доллара за баррель в 2022 году, 54,8 и 54,2 доллара за баррель — в 2023-м и 2024-м. Предполагается, что курс доллара будет равняться 71,8, 72,6 и 73,6 рубля соответственно. Инфляция составит 4% в прогнозном периоде ежегодно.

Министерства экономики РТ рассчитывает, что вклад промышленного производства в увеличение ВРП в 2022 году составит 35%, сельского хозяйства — 19%, торговли — 17%, а строительства — 6%. При этом в ведомстве еще не оценивали, как скажется введение QR-кодов для борьбы с распространением коронавируса на экономике республики. Соответствующий вопрос был задан на заседании комитета.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в 2022 году доходы бюджета республики, согласно прогнозу, составят 294,8 млрд. рублей (на 7,3% больше по сравнению с первоначальными плановыми показателями 2021 года), расходы — 305,7 млрд. рублей (на 8,5% больше по сравнению с 2021 годом). Дефицит будет равняться 10,9 млрд. рублей. Он полностью придется на республиканский бюджет, муниципальные бюджеты окажется бездефицитны.

«Бюджет напряженный, поскольку дефицит имеется, но выполнимый», — резюмировал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, характеризуя в целом бюджет на предстоящий год.