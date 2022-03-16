Глава Минфина Силуанов: Выплата госдолга от России уже не зависит, хотя средства есть

Министр финансов РФ Антон Силуанов, заявил, что у страны есть необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, но возможность выплат в иностранной валюте зависит не от РФ, передает РИА Новости.

По словам министра, платежку отдали, теперь мяч находится на стороне американских властей.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — объяснил Силуанов в интервью RT Arabic.

Он добавил, что Вашингтон должен разъяснить, возможно ли с российских валютных счетов осуществлять такие расчеты.

16 марта наступил срок платежа России по купонам двух выпусков своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. После заморозки части резервов стране предстоит делать первый платеж по ее внешнему долгу. В понедельник Минфин России сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.